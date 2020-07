Mehr als 67.000 neue Coronavirus-Fälle .

In den USA steigt die Zahl der Coronavirus-Infizierten weiter stark. Einer Reuters-Umfrage zufolge wurden am Donnerstag 67.783 Infektionen bestätigt, womit die Gesamtzahl der Fälle 4,51 Millionen beträgt. Demnach starben am Donnerstag 1183 Personen nach einer Ansteckung. Die Zahl der Coronatoten wuchs somit auf 152.383. In China meldeten die Behörden indes am Freitag 127 Neuinfektionen.