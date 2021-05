Mehrere Tote und Verletzte bei Schüssen in Kalifornien .

Ein Schütze hat bei einem Zugdepot in der kalifornischen Stadt San Jose das Feuer eröffnet und mehrere Menschen getötet oder verletzt. Ein Polizeisprecher in San Jose sagte, der mutmaßliche Täter sei tot, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe derzeit nicht. Bei dem Vorfall am Mittwoch habe es mehrere Tote und mehrere Verletzte gegeben. Genauere Angaben dazu könne er noch nicht machen. Bei dem mutmaßlichen Täter habe es sich um einen Mann gehandelt.