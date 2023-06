Fußball USA nach 2:0-Finalsieg CONCACAF-Nations-League-Champion

Pulisic und Co. holten sich wieder den Titel Foto: APA/dpa

Werbung

D as US-amerikanische Fußball-Nationalteam hat die Nations League des Verbandes von Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik (CONCACAF) gewonnen. Die US-Amerikaner bezwangen Kanada am Sonntag in Las Vegas im Finale mit 2:0 (2:0). Im Duell der beiden Co-Gastgeber der Weltmeisterschaft 2026 trafen Chris Richards (12.) und Folarin Balogun (34.). Sie fixierten damit die erfolgreiche Titelverteidigung. Beide Treffer wurden von Christian Pulisic vorbereitet.

Im Spiel um Platz drei hatte sich zuvor Mexiko gegen Panama mit 1:0 durchgesetzt.