"Es ist sehr schlecht für die NBA", sagte Trump. Angesichts der Schüsse in den Rücken eines angeblich unbewaffneten Schwarzen am Sonntag in Kenosha im Bundesstaat Wisconsin hatten Basketballer der Profiliga NBA Play-off-Spiele boykottiert und damit die Absage aller Partien an drei Tagen in der vergangenen Woche erzwungen. Der Ligaverband und die Spielervereinigung einigten sich inzwischen darauf, dass die Play-offs am Samstag fortgesetzt werden sollen. Bereits in seiner Nominierungsrede auf dem Parteikonvent der Republikaner am Donnerstag warf Trump der National Basketball Association (NBA) vor, "wie eine politische Organisation" geworden zu sein.

In Washington demonstrierten am Freitag Tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Sie versammelten sich vor dem Lincoln Memorial, wo vor genau 57 Jahren der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King seine berühmte Rede "I Have a Dream" gehalten hatte. Zu den Rednern gehörten ein Sohn von Martin Luther King und per Videoaufzeichnung auch die demokratische Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris.

Die landesweiten Proteste begannen im Mai, nachdem der Afroamerikaner George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz gestorben war. Angeheizt wurden sie zuletzt durch einen ähnlichen Vorfall, bei dem ein Polizist dem Afroamerikaner Jacob Blake am Sonntag mehrfach aus nächster Distanz in den Rücken geschossen hatte. Blake wurde schwer verletzt. Auch Blakes Schwester und Floyds Bruder sprachen auf der Kundgebung in Washington.