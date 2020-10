Trump spielt Rekord bei Corona-Neuinfektionen herunter .

US-Präsident Donald Trump hat die Bedeutung der in den USA auf eine Rekordhöhe gestiegenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus heruntergespielt. "Mehr Tests entsprechen mehr Fällen", schrieb er am Freitag auf Twitter. Krankenhäuser seien inzwischen viel besser vorbereitet und die Behandlungsmethoden funktionierten, schrieb er weiter. Binnen 24 Stunden waren am Donnerstag (Ortszeit) erstmals mehr als 90.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet worden.