Die zuständige unabhängige Kommission CPD hatte Donnerstag früh angekündigt, das nächste Duell werde aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht als persönliches Gegenüber stattfinden. Die beiden Kandidaten sollten demnach an unterschiedlichen Orten auftreten und zusammengeschaltet werden.

Trump hatte das als "inakzeptabel" bezeichnet und seine Teilnahme abgesagt. "Ich werde meine Zeit nicht mit einer virtuellen Debatte verschwenden", sagte er in einem TV-Interview. Er ist an Covid-19 erkrankt, wurde drei Tage in einem Militärkrankenhaus behandelt und kehrte am Montag ins Weiße Haus zurück.