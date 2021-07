U-Ausschuss zu Kapitol-Erstürmung nimmt Arbeit auf .

Der Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses zur Erstürmung des US-Kapitols nimmt am Dienstag seine Arbeit auf. Der Angriff auf das Parlament am 6. Jänner gilt als schwarzer Tag in der Geschichte der US-Demokratie. Radikale Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump hatten den Sitz des Kongresses angegriffen, als dort der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl vom 3. November zertifiziert werden sollte.