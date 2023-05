Weltmeisterschaft USA und Schweiz Gruppensieger bei Eishockey-WM

Die USA rang zum Gruppenabschluss auch Schweden nieder Foto: APA/sda

D ie USA haben sich im Spitzenspiel der Gruppe A der Eishockey-WM mit 4:3 nach Verlängerung gegen Schweden durchgesetzt. Die US-Amerikaner gewannen am Dienstag auch ihr siebentes Spiel und warten als Gruppe-A-Sieger auf ihren Viertelfinalgegner. Die Schweiz trifft als Sieger der Gruppe B wie schon 2021 auf "Angstgegner" Deutschland. Die Deutschen beseitigten mit einem humorlosen 5:0 gegen Frankreich auch die letzten Zweifel am Einzug in die K.o.-Runde.