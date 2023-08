Klettern Uznik WM-5. im Bouldern - Schubert im Halbfinale out

Uznik erreichte WM-Finale im Bouldern Foto: APA/AFP

D er Kärntner Nicolai Uznik hat im Bouldern der Kletter-WM in Bern Rang fünf belegt. Der 22-jährige Kärntner hatte sich am Freitag als Sechster im Halbfinale gerade noch für die Entscheidung qualifiziert und konnte sich im Finale verbessern. Der aktuelle Europameister schaffte an den ersten drei Bouldern nur zwei Zonen, eher er am abschließenden vierten als einziger das Top erreichte. Jakob Schubert war im Halbfinale gescheitert und belegte Rang zwölf.

WM-Gold holte sich überraschend der Franzose Mickael Mawem. Der 33-jährige Routinier schaffte drei Tops und siegte vor seinem 19-jährigen Landsmann Mejdi Schalck und dem 20-jährigen Südkoreaner Lee Dohyun. Schubert verpasste dagegen den Finaleinzug, konnte das Aus aber gut verkraften. Vielleicht sei es für den Vorstieg und die Kombi sogar besser, so könne er die Haut schonen und sich noch besser vorbereiten. Da die steilen Boulder nicht die schwierigsten gewesen seien, sei es auf die technischen angekommen. "Man kann sicher um einiges besser schrauben", sagte der 32-jährige Innsbrucker und gab sich für die weiteren Aufgaben optimistisch: "Beim Vorstieg kämpfe ich hoffentlich voll um die Medaillen mit, auch um Gold."