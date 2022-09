BP-Wahl Van der Bellen plakatiert "vielgeliebtes Österreich"

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at

Vier Plakatsujets präsentierte Van der Bellen am Dienstag Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

A uch für seine Wiederwahl setzt Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Kampagne auf eine Heimaterzählung. Auf den Plakaten, die am Dienstag präsentiert worden sind, wirbt Van der Bellen mit dem aus der Bundeshymne abgekupferten Slogan "Vielgeliebtes Österreich". Zudem hofft der Amtsinhaber mit dem Motto "Vernunft und Stabilität in stürmischen Zeiten" auf möglichst viele Stimmen am 9. Oktober.