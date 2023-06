Vegas gewinnt auch zweites Spiel der NHL-Finals

Florida gelang erst beim Stand von 0:4 der erste Treffer. In der "best-of-seven"-Serie führen die Golden Knights nun mit 2:0, das dritte Spiel steht in der Nacht auf Freitag in Sunrise/Florida auf dem Programm. Beide Teams stehen zum zweiten Mal in ihrer Geschichte in den Stanley-Cup-Finals und haben den Titel noch nie gewonnen. Die Panthers hatten sich nur via Wildcard als achtplatziertes Team der Eastern Conference für die Play-offs qualifiziert und dann direkt die favorisierten Boston Bruins eliminiert. Vegas war im Grunddurchgang das beste Team der Western Conference.

