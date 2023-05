Vegas Golden Knights nach 6:0 über Dallas im NHL-Finale

Die Gäste führten in Dallas nach 14 Minuten bereits mit 3:0 und ließen sich ihre zweite Finalteilnahme nicht mehr nehmen. Damit steht fest, dass es einen neuen NHL-Champion geben wird. Beide Mannschaften standen bisher einmal im Stanley-Cup-Finale. Die Vegas Golden Knights stießen in ihrer ersten NHL-Saison 2017/18 sensationell in die Endspielserie vor, in der sie den Washington Capitals mit 1:4-Siegen unterlagen. Die Florida Panthers verloren in der Saison 1995/96 Colorado Avalanche mit 0:4.

NHL-Ergebnis vom Montag - Play-off-Halbfinale ("best of seven"): Western Conference, Finale: Dallas Stars - Vegas Golden Knights 0:6 - Endstand in Serie: 2:4

Finale um den Stanley Cup: Vegas Golden Knights - Florida Panthers (best of seven, ab Samstag/Ortszeit)