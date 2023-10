Ermittlung Verdacht des Mordversuchs unter Jugendlichen in Feldbach

Streit unter Jugendlichen endete im Spital Foto: APA/THEMENBILD

E in Streit unter Jugendlichen hat Freitagabend für einen 16-Jährigen im Krankenhaus geendet: Ein 17-Jähriger soll ihm während der Auseinandersetzung in einer Fast Food-Filiale im oststeirischen Feldbach mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und wurde per Hubschrauber in das LKH Graz gebracht. Der Verdächtige bestreitet den Messerstich. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt, hieß es am Samstag seitens der Polizei.