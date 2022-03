Verdächtige nach Tötung einer Frau in Lustenau festgenommen

Ermittlungen im Bekanntenkreis der getöteten Frau hätten zu den beiden Tatverdächtigen geführt, berichtete die Polizei. Die Frau habe sich in der Nacht auf Donnerstag mit den beiden Beschuldigten in der Wohnung des 19-Jährigen in Lustenau aufgehalten. Dabei sei es zu Gewaltanwendungen gekommen, an deren Folgen die junge Frau verstarb. Sie wurde später in einem Entwässerungsgraben im Lustenauer Ried abgelegt, wo sie dann am Samstag vom Grundstücksbesitzer aufgefunden wurde.