Festnahme Verdächtiger nach Attacke in Duisburg gefasst

In einem Fitnessstudio in der Innenstadt kam es zu der Tat Foto: APA/dpa

N ach der Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt ist in der Nacht auf Sonntag ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Dabei handelt es sich um einen 26-jährigen syrischen Staatsbürger, wie die Staatsanwaltschaft Duisburg am Sonntag bestätigte. Bei dem Angriff am Dienstagabend waren vier Menschen mit einer Hieb- und Stichwaffe schwer verletzt worden.