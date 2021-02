Neue Regierung in Italien gebildet .

Die neue italienische Regierung unter dem designierten Ministerpräsident Mario Draghi steht. Der 73-jährige Draghi, Ex-Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), informierte Staatschef Sergio Mattarella am Freitagabend in Rom über die Ministerliste. Die Namen sollen demnächst von Draghi offiziell bekanntgegeben werden. Die Vereidigung findet am Samstag um 12.00 Uhr statt, teilte der Generalsekretär im Quirinal, dem Sitz des Präsidenten, Ugo Zampetti, mit.