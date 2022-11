Wien Verfahren gegen ÖVP-Bundesrat Himmer diversionell erledigt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

ÖVP-Bundesrat Himmer fühlt sich "nicht schuldig" Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

U nerwartet rasch ist am Montag am Wiener Landesgericht ein Untreue-Prozess gegen den Wiener ÖVP-Bundesrat und Ex-Alcatel-Vorstand Harald Himmer zu Ende gegangen. Der demnächst 58-Jährige, der bis dahin Zahlungsflüsse zulasten der Alcatel-Lucent Austria AG von insgesamt 244.800 Euro an den Ex-Lobbyisten Peter Hochegger vehement abgestritten hatte, legte nach einer Mittagspause dahin gehend ein Geständnis ab. Sein Strafverfahren konnte daraufhin diversionell erledigt werden.