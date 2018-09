Die Produktionsgewerkschaft PRO-GE und die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA-djp) fordern von den Arbeitgebervertreten eine Lohnerhöhung von 5 Prozent sowohl für die Mindestlöhne wie auch die Ist-Löhne bzw. -gehälter oder mindestens 100 Euro mehr.

"Wir wissen das ist eine stolze Forderung, aber diese kommt von stolzen Arbeitnehmern. Wir treten sehr selbstbewusst in die Verhandlungen", sagte PRO-GE-Chef Rainer Wimmer, Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) nach der Übergabe der Forderungen an die Arbeitgeberseite in der Wirtschaftskammer. Die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe würde mit einem Lohn-/Gehaltsplus von 5 Prozent nicht gefährdet. Man befinde sich "in der besten wirtschaftlichen Lage seit der Krise, seit zehn Jahren".

Es gehe darum, Maßnahmen der Bundesregierung abzufedern, so Wimmer wegen der neuen Arbeitszeitregeln. "Wir müssen Sorge tragen, dass die Menschen nicht zu Zwölfstundentagen gezwungen werden können. Also treten wir für höhere Überstundenzuschläge als bisher ein. Es ist gerechtfertigt, dass wenn man länger als 10 Stunden arbeite, einen Zuschlag von 100 Prozent bekommt", so Wimmer. Die Forderungen seien gerechtfertigt, betonte auch der Bundesgeschäftsführer der Gewerkschaft der Privatangestellten, Karl Dürtscher.

Die Verhandlungsrunde hatte zuvor mit einer Verzögerung begonnen. Zu Mittag dauerte die Forderungsübergabe der Arbeitnehmer an die Arbeitgeber in der Wirtschaftskammer in Wien länger als in den vergangenen Jahren. So waren auch vorerst die konkreten Forderungen der Gewerkschaften nicht bekannt.

Die Arbeitnehmervertreter wollten sich jedenfalls "zurückholen" was ihnen genommen worden sei und wendeten sich mit ihren Forderungen an jene, die das neue Arbeitszeitgesetz bei der ÖVP/FPÖ-Bundesregierung bestellt hätten, also die Wirtschaft. "Ganz sicher" werde es ein heißer Herbst, sagte PRO-GE-Chef Rainer Wimmer, Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen, bei der Begrüßung in der Wirtschaftskammer durch deren Chefverhandler Johannes Collini. "Das Wetter ist meistens gut, wenn die Verhandlungen starten - nur ihr seht immer die schwarzen Wolken", so Wimmer zu Collini beim Willkommensgruß.

Christian Knill, Obmann und Sprecher des Fachverbands Metalltechnische Industrie in der Wirtschaftskammer (WKÖ), sagte im Vorfeld im Gespräch mit der APA, dass er auf "sachliche und vernünftige Verhandlungen" hofft. Die Arbeitnehmervertreter würden "Schwarzmalerei" betreiben. Die Bedürfnisse der Branche müssten beachtet werden. Zudem gehe es um die Inflation, die gesamtwirtschaftliche Produktivität und die Preisentwicklung. Dass die Bundesregierung dazu aufrief, die sich positive Entwicklung im Land und die gute Stimmung für die Wirtschaft in den KV-Abschlüssen wiederfinden solle, kommentierte Knill damit, dass die vergangenen Abschlüsse in der Metalltechnischen Industrie ohnehin allesamt Reallohnzuwächse gebracht hätten.

Traditionell beginnen die Verhandlungen mit der Forderungsübergabe der Arbeitnehmer an die Arbeitgeber in der Wirtschaftskammer. Nach diesem Brauch um 11.30 Uhr gibt es eine erste Gesprächsrunde. Vereinbart wurden bisher vier Gesprächstermine. Neben dem 20. September sind der 2., 16. und 19. Oktober eingeplant.

Im Vorjahr gab es ein Lohn- und Gehaltsplus von drei Prozent. Die Gewerkschafter wollen heuer mehr, denn sie fühlen sich durch die neuen Arbeitszeitregeln beraubt. Dabei geht es nicht nur um Geld sondern auch um Zeit - also um eine Viertagewoche und Mitbestimmung bei den Freizeitblöcken. Die Arbeitgeber wollen weniger als 3 Prozent: Die Abschlüsse in den vergangenen Jahren seien für die Metallindustrie zu hoch und schädlich für die Wettbewerbsfähigkeit gewesen.