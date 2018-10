Die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr von drei hochrangigen EU-Diplomaten, dass eine Einigung über die Bedingungen des EU-Austritts Großbritanniens erreicht worden sei. Dem widersprachen allerdings andere mit den Verhandlungen vertraute Personen. Hochrangige EU-Vertreter bei den Gesprächen wollten sich nicht dazu äußern, ob eine Vereinbarung steht.

Großbritannien will die EU nach derzeitigem Stand am 29. März 2019 verlassen. Der Austrittsvertrag und eine politische Erklärung über die künftigen Beziehungen müssen allerdings schon deutlich früher stehen, um Zeit für die Zustimmung der Parlamente auf beiden Seiten zu lassen. Wenn es keine Übereinkunft gibt, dann entfällt auch die bereits vorläufig vereinbarte Übergangsfrist bis Ende 2020, in der sich fast nichts ändern soll. Dies könnte schwerwiegende wirtschaftliche Konsequenzen haben.