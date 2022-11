Verhandlungen Metaller-KV - Sozialpartner vor vierter Runde weiter uneins

A m Donnerstagvormittag geht das Feilschen um den Kollektivvertrag (KV) 2023 für die rund 130.000 Beschäftigten der Metalltechnischen Industrie in die vierte Runde. Noch immer liegen die Vorstellungen weit auseinander: Die Arbeitgeber bieten 4,1 Prozent plus eine Erfolgsbeteiligung, das soll zusammen bis zu 6,3 Prozent mehr am Lohn- und Gehaltskonto bringen. Die Arbeitnehmer verlangen 10,6 Prozent mehr und drohen mit Warnstreiks ab dem 7. November.