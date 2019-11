Nach dem Vier-Augen-Gespräch zwischen Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) am Dienstag dieser Woche ist das Treffen der Steuerungsgruppen der zweite offizielle Termin im Rahmen der "echten" Koalitionsverhandlungen. Die Steuerungsgruppen entsprechen den Sondierungsteams der beiden Parteien. Bei der ÖVP umfasst die Gruppe Parteichef Sebastian Kurz, dessen Berater Stefan Steiner, Ex-Umweltministerin Elisabeth Köstinger, Ex-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Wiens Landesparteiobmann Gernot Blümel und Klubobmann August Wöginger. Bei den Grünen besteht die Steuerungsgruppe aus Bundessprecher Werner Kogler, Wiens Landesparteichefin Birgit Hebein, der stellvertretenden Klubobfrau Leonore Gewessler, Oberösterreichs Landesrat Rudi Anschober, der Grün-Abgeordneten Alma Zadic und dem Budgetexperten Josef Meichenitsch.

Wie es nach dem Treffen am Freitag mit den Regierungsverhandlungen weitergeht, ist nicht genau bekannt. In der kommenden Woche dürften erstmals auch die Untergruppen, die in sechs verschiedene Themenbereiche aufgeteilt wurden, zusammen kommen.