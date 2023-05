Prozess Verhetzungsprozess gegen Ex-Identitären-Sprecher Sellner

A m Donnerstag muss sich Martin Sellner, bis 2023 Sprecher der als rechtsextrem eingestuften Identitären Bewegung Österreich (IBÖ), wegen Verhetzung am Wiener Landesgericht verantworten. Inkriminiert ist ein Textbeitrag auf Sellners privatem Telegram-Kanal, den dieser am 7. Dezember 2022 nach Razzien und Festnahmen in der deutschen Reichsbürger-Szene abgesetzt hatte. Die Anklage geht davon aus, dass damit zu Hass gegen die Gruppe der Asylsuchenden aufgestachelt wurde.