Verkauf ab Ende November Autobahnvignette 2023 wird purpur und 2,8 Prozent teurer

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

96,40 Euro für Pkw und 38,20 Euro für Motorräder Foto: APA/ASFINAG

D ie Vignettentarife werden für 2023 um 2,8 Prozent angehoben. Somit wird die Pkw-Jahres-Vignette im kommenden Jahr 96,40 Euro und jene für Motorräder 38,20 Euro kosten, berichtete die Asfinag am Montag in einer Aussendung. Als Farbe wurde für 2023 Purpur gewählt. Die neue Vignette wird in den letzten Novembertagen des Jahres 2022 bei rund 6.000 Asfinag-Vignettenvertriebspartnern im In- und Ausland oder digital ohne Pickerl erhältlich sein und ist ab 1. Dezember 2022 gültig.