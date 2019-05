Auf dem Walserberg steht wieder ein Stausommer bevor .

Auch im Sommer 2019 muss man sich auf kilometerlange Staus am Grenzübergang Walserberg zwischen Salzburg und Bayern einstellen. Die von Deutschland zugesagte dritte Abfertigungsspur wird nicht mehr rechtzeitig fertig. Das Land Salzburg will nun den Verkehr über Berchtesgaden in Bayern umleiten, um die Gemeinden auf Salzburger Seite vor dem Schleichverkehr zu schützen.