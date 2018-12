Sie sollen die "Stamm"-Fahrer vor allem zu Stoßzeiten in der Früh und am Abend sowie bei Großveranstaltungen unterstützen. "Mit dem Teilzeit-Modell sprechen wir neue Zielgruppen an. Vor allem junge Eltern mit kleinen Kindern können so Job und Familie noch besser unter einen Hut bringen. Aber auch Studenten können neben ihrer Ausbildung nebenberuflich als U-Bahnfahrer arbeiten", sagte Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl laut Aussendung.

Die mehrmonatige Ausbildung findet modular statt und startet am 1. Februar. Die angehenden Fahrer lernen technische Details zum Fahrzeug und den Strecken, den richtigen Umgang mit Kunden und bekommen Fahrpraxis. Bewerben können sich ab sofort all jene, die mindestens 21 Jahre alt sind. Die Fahrer in Teilzeit müssen mindestens zwölf Stunden pro Woche fahren, verteilt auf drei Dienste in der Woche.