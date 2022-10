Verkehrsbehinderungen Klimaaktivisten blockierten Einfahrtsstraßen nach Wien

Blockiert war auch die Triester Straße nahe dem Matzleinsdorfer Platz Foto: APA/EXTINCTION REBELLION ÖSTERREICH

K limaaktivistinnen und Klimaaktivisten haben am Mittwoch in Wien im Osten, Süden, Südosten, Westen und Norden mehrere Haupteinfahrtsstraßen Richtung Stadt blockiert und die Freyung besetzt, wurde in einer Aussendung mitgeteilt. Das führte zu groben Verkehrsbehinderungen im Frühverkehr. Laut Polizei sind die Fahrbahnen schnell geräumt gewesen. Es gab einige Festnahmen.