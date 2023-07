Neuer Radler-Rekord in Wien

Insgesamt gibt es inzwischen 18 automatische Radverkehrszählstellen in der Stadt. Bis 2022 waren es 13. Doch auch, wenn nur jene Stationen betrachtet werden, die es schon länger in Betrieb sind, ist laut VCÖ ein Bestwert zu vermelden. Die meisten Biker wurden heuer bisher in der Operngasse mit 623.700 registriert. Auf den weiteren Plätzen folgen die Anlagen am Praterstern (595.300), auf der Argentinierstraße (543.900) und der Lassallestraße (532.600). Der radfahrstärkste Monat war der Juni mit 1,58 Mio. Zählungen, vor dem Mai mit 1,36 Mio. und dem März mit 856.000.

"Diese Entwicklung ist erfreulich. Wer das Fahrrad als Verkehrsmittel nutzt, ist klimaverträglich und kostengünstig mobil und kommt so auch auf eine regelmäßige Portion gesunde Bewegung. Wer statt im Auto zu sitzen mit dem Rad fährt, entlastet zudem die Straßen, hilft Staus zu verringern und reduziert die Abgasbelastung", betonte Lina Mosshammer vom VCÖ.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre würde zeigen, dass auch Juli und August sehr radfahrstarke Monate sind, während der Autoverkehr in der Stadt im Sommer abnehme. "Der Kfz-Verkehr benötig in den Sommermonaten sowohl zum Fahren als auch zum Parken weniger Platz. Platz, der dort, wo es möglich ist, temporär für den Radverkehr genutzt werden kann. Damit wird die Sicherheit für das Radfahren in den Bezirken erhöht", sprach sie sich für entsprechende Maßnahmen aus. Wichtig sei etwa, dass Radwege in ausreichender Breite zur Verfügung stünden.