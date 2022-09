Verkehrssicherheit 360 verletzte Kinder bei Schulwegunfällen im Vorjahr

Gute Sichtbarkeit der Kleidung ist wichtig Foto: APA (BMI/Jürgen Markowecz)

I m Jahr 2021 sind in Österreich mehr als 360 Kinder bei Unfällen am Schulweg verletzt worden. Davor hat das Innenministerium am Wochenende vor dem Schulbeginn am Montag in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland gewarnt.