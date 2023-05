Ermittlung Verletzte nach Schüssen in südsteirischem Mehrparteienhaus

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist am Tatort Foto: APA

Z wei Frauen sind Montagmittag in einem Mehrparteienhaus im südsteirischen Straden durch Schüsse verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei dürfte ein Mann sie abgegeben haben. Eines der Opfer wurde schwer verletzt, das andere erlitt einen Streifschuss. Der Verdächtige wurde wenig später leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Er dürfte Suizid begangen haben, so die Landespolizeidirektion Steiermark.