Hochwasser Verletzte und Schäden bei Jahrhundert-Regenfällen im Iran

Norden des Landes schwer getroffen Foto: APA/AFP

Werbung

I m Norden des Iran haben die heftigsten Regenfälle seit einem Jahrhundert folgenschwere Überschwemmungen angerichtet. Durch das Hochwasser hätten 20 Menschen Verletzungen erlitten, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Mehr am Dienstag. Außerdem seien Schäden entstanden. Die Regenfälle hatten dem Bericht zufolge am Sonntag eingesetzt und insbesondere die Stadt Astara in der Provinz Gilan am Kaspischen Meer getroffen.