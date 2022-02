Verletzte und Vermisste bei Feuer auf Mittelmeer-Fähre

Die unter italienischer Flagge fahrende Fähre mit 237 Passagieren und 51 Besatzungsmitgliedern an Bord war nach Angaben der griechischen Küstenwache auf der Route Igoumenitsa-Brindisi unterwegs, als gegen 4.30 Uhr plötzlich Feuer ausbrach. Auf im Fernsehen verbreiteten Bildern war zu sehen, dass das 1995 erbaute Schiff der italienischen Reederei Grimaldi komplett in Flammen stand. Kein Treibstoff sei ins Meer gelangt. Eine Sprecherin der griechischen Küstenwache sagte, die Löscharbeiten könnten noch mehrere Stunden dauern.

Der Brand hatte sich in einer Garage des Schiffes entwickelt, das hunderte Fahrzeuge, darunter mehrere Lkw, an Bord gehabt hatte. Zwei bulgarische Lkw-Fahrer, die in der Garage eingesperrt gewesen waren, konnten per Hubschrauber in Sicherheit gebracht werden. Sie seien wohlauf, berichtete Grimaldi Lines.

"Die Flammen waren sehr hoch, an Bord herrschte Panik", berichtete ein Zeuge nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. Der Kapitän habe alle Menschen an Bord auf einem einzigen Deck versammelt und die Evakuierung angeordnet. Die Flammen seien inzwischen gelöscht worden.

Ein Schiff der italienischen Küstenwache, das sich zum Unglückszeitpunkt unweit der "Euroferry Olympia" befunden hatte, nahm 242 der insgesamt 288 Personen an Bord auf, die dann nach Korfu gebracht wurden. Die anderen Passagiere gingen an Bord von griechischen Patrouillenschiffen. Die griechischen Behörden entsandten drei Patrouillenboote und drei Schlepper der Küstenwache zur Unglücksstelle im Ionischen Meer. Der italienische Präsident Sergio Mattarella telefonierte mit dem Kommandanten der italienischen Küstenwache und gratulierte ihm zur Rettungsaktion.

Der Fall erinnert an den verheerenden Brand der Autofähre "Norman Atlantic" am 28. Dezember 2014 in der Adria, bei der 31 Menschen ums Leben kamen und 64 verletzt wurden. Die "Norman Atlantic" der griechischen Linie Anek, die den Hafen in Patras mit Ziel Ancona in Italien verlassen hatte, war vor der Küste Griechenlands in Brand geraten. Das Schiff mit 466 Menschen an Bord wurde unter dramatischen Umständen evakuiert. Die Rettung wurde durch starken Wind erschwert. An Bord der Fähre befanden sich fünf Österreicher, die gerettet wurden. 19 Leichen konnten nie gefunden werden, zudem starben zwei Helfer beim Rettungseinsatz.