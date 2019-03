Frühjahrsputz fordert jährlich 4.000 Schwerverletzte .

Der Frühjahrsputz in heimischen Haushalten hat jedes Jahr Tausende Schwerverletzte zur Folge. In den kommenden Wochen bis Ende Mai müssen rund 4.000 Personen deshalb im Spital behandelt werden, prognostizierte das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) am Freitag. Die häufigsten Verletzungen sind Knochenbrüche, offene Wunden, Sehnen- und Muskelverletzungen sowie Prellungen.