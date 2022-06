Diskussion Verschiebung von CO2-Bepreisung liegt am Tisch

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Maurer wirbt um Verständnis Foto: APA/ROBERT JAEGER

D ie kolportierte Verschiebung der CO2-Bepreisung im Zuge eines Teuerungsausgleichs liegt tatsächlich am Tisch. Das hat Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" bestätigt. Gleichzeitig hob sie die Option eines höheren Klimabonus sowie ein Aus für Gasheizungen in Neubauten ab dem kommenden Jahr hervor. Fix sei freilich noch nichts.