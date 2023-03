Formel 1 Verstappen in Saudi-Arabien vor Alonso Trainingsschnellster

AN APA / NÖN.at

Max Verstappen gab das Tempo vor Foto: APA/dpa

T itelverteidiger und Auftaktsieger Max Verstappen ist am Freitag mit zwei Bestzeiten ins Grand-Prix-Wochenende der Formel 1 in Saudi-Arabien gestartet. Der zweimalige Weltmeister verwies auf dem über sechs Kilometer langen Stadtkurs in Jeddah im ersten Training seinen mexikanischen Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez und in der zweiten Einheit den Spanier Fernando Alonso im Aston Martin auf Platz zwei. Das Maximum für Mercedes waren zwei fünfte Ränge durch George Russell.