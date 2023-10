Formel 1 Verstappen sprintet in Austin von ganz vorne weg

Verstappen will den Sprint-Sieg in Austin Foto: APA/AFP

F ormel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich und seinem Team Red Bull die Pole Position für den Sprint beim Großen Preis der USA gesichert. Der Niederländer ließ in der Shootout-Qualifikation in Austin Ferrari-Pilot Charles Leclerc gerade einmal 55 Tausendstelsekunden hinter sich. Auf Platz drei folgte am Samstag Lewis Hamilton im Mercedes, der Brite war nur 0,069 Sekunden langsamer als Verstappen. Der Sprint startet um 24.00 Uhr MESZ.