Verstarb an Unfallstelle Pkw erfasste in Feldkirch 51-jährigen Fußgänger - tot

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der 51-Jährige verstarb an der Unfallstelle. Foto: APA/THEMENBILD

E in 51-jähriger Fußgänger ist am Freitagabend in Feldkirch von einem Pkw erfasst worden und noch an der Unfallstelle verstorben. Ersten Informationen der Polizei zufolge war es unklar, wie der 51-Jährige gegen 19.20 Uhr auf die Fahrbahn der Liechtensteiner Straße (L191a) geriet. Dort aber konnte eine 21-jährige Autofahrerin trotz einer Vollbremsung die Kollision mit dem Mann nicht vermeiden. Er wurde gegen die Windschutzscheibe und auf die Straße geschleudert.