Mit Johann Luif würde der bereits dritte Burgenländer an der Spitze des Verteidigungs-Ressorts stehen. Der Eisenstädter könnte – nach SPÖ-Minister Norbert Darabos und dem jetzigen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil – in der Übergangsregierung für die Landesverteidigung verantwortlich sein. Detail am Rande: Gerade Doskozil hatte den als ÖVP-nah geltenden Experten nach Wien geholt.

Bundesheer/Carina Karlovits

Johann Luif war von 2003 bis 2016 Militärkommandant im Burgenland. Nach zahlreichen Auslandseinsätzen während seiner Laufbahn war Luif auch als Kommandant der EUFOR-Truppen in Bosnien-Herzegowina im Einsatz. Danach führte ihn seine Karriere zurück ins Verteidigungsministerium. Dort wurde Luif 2016 Leiter der Generalstabsdirektion sowie stellvertretender Generalstabschef.