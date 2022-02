Verteilerkreis in Favoriten von Klimaaktivisten blockiert

Rund 20 Klimaaktivisten von "Letzte Generation AT" haben Dienstagfrüh den Verteilerkreis in Wien-Favoriten blockiert. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak war die Exekutive seit etwa 7.40 Uhr an Ort und Stelle, um die Lage zunächst einmal einzuschätzen. Die Blockade des Morgenverkehrs wurde von der Exekutive schließlich gegen 8.50 Uhr aufgelöst, es gab vier Festnahmen.

Lesezeit: 1 Min AN APA / NÖN.at