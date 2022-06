Vertrag bis Sommer 2025 Rapid sichert sich Dienste von Ried-Stürmer Bajic

Ex-Rieder Bajic jubelt ab sofort für Rapid Foto: APA

F ußball-Bundesligist Rapid hat sich die Dienste von Offensivmann Ante Bajic gesichert. Der 26-jährige, neunfache Saisontorschütze kommt von Ligakonkurrent Ried und unterzeichnete in Hütteldorf einen Vertrag bis Sommer 2025. Das gaben die Hütteldorfer am Montag in einer Aussendung bekannt. Für Ferdinand Feldhofer ist es der sechste Neuzugang. "Er bringt Geschwindigkeit und Intensität mit und hat auch seine Torgefährlichkeit mehrfach unter Beweis gestellt", sagte der Coach.