Vettel verpasst WM-Auftakt wegen Corona - Hülkenberg Ersatz

Sebastian Vettel verpasst den Formel-1-Saisonauftakt an diesem Wochenende in Bahrain nach einem positiven Coronatest. Wie sein Rennstall Aston Martin am Donnerstag mitteilte, wird der Deutsche beim Grand Prix im Wüstenstaat von seinem Landsmann Nico Hülkenberg ersetzt. Das erste Training für das Rennen am Sonntag steht am Freitag auf dem Programm.

