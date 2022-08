Video-Aufnahmen Widersprüche zu Ukraine-Seminar der Wiener Polizei

Die LPD Wien bestreitet, einer Veröffentlichung der Aufnahmen zugestimmt zu haben Foto: APA

N achdem ein Video eines Ukraine-Seminars der Wiener Polizei mit russischen Aktivisten am Dienstag für "riesige Empörung" bei ukrainischen Diplomaten gesorgt hatte, widersprechen einander die Landespolizeidirektion Wien und der "Koordinationsrat der Organisation russische Landsleute" bei der Frage, ob die Veröffentlichung der am 29. Juni entstandenen Aufnahmen akkordiert war. Die Wiener Polizei distanzierte sich am Mittwoch via Twitter erneut von "subjektiven Darstellungen".