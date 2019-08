217 PC und 123 Laptops wurden gefunden und den betroffenen Insassen abgenommen. In 119 Fällen konnte eine missbräuchliche Verwendung nachgewiesen werden.

Elf Gewalt- bzw. Sexvideos alleine in Stein

Wie aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch Justizminister Clemens Jabloner hervorgeht, wurden auf den Geräten insgesamt sieben Gewalt- und 15 Sex-Videos entdeckt, davon die meisten - nämlich elf - in der Justizanstalt Stein. In 29 Fällen ließ sich eine verbotene Internet-Nutzung nachweisen, in 61 bzw. 16 Fällen der unzulässige Anschluss eines USB-Sticks bzw. eines externen Speichermediums.

In der Justizanstalt Stein wurden drei Videos mit einem islamistischen Hintergrund sichergestellt, die auf eine Verbindung zur Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) hindeuteten. Das hatte eine Anzeige an die zuständige Oberstaatsanwaltschaft zur Folge, die betroffenen Insassen müssen mit einem Strafverfahren rechnen.

In den meisten Fällen bezog sich die missbräuchliche Verwendung auf das Installieren verbotener Spiele bzw. Programme. Infolge der Vergehen wurden 83 Ordnungsstrafverfahren durchgeführt. 13 Mal wurde eine Geldbuße verhängt, zwei Mal ein Verweis ausgesprochen.