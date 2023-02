Viertägiger Streik bei ITA für 28. Februar angekündigt

Werbung

ITA, die Nachfolgegesellschaft des früheren Monopolisten Alitalia, beschäftigt rund 3.600 Arbeitnehmer. Die Gewerkschaften verhandeln über Gehaltserhöhungen, während Rom derzeit mit der AUA-Mutter Lufthansa über den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen verhandelt.

"Das Unternehmen hat eine inakzeptable Starrheit an den Tag gelegt, indem es sich weigert, die Vereinbarung zu unterzeichnen", erklärten Claudio Tarlazzi und Ivan Viglietti von der Gewerkschaft Uiltrasporti. Am 28. Februar wäre es der erste Streik seit der Gründung von ITA im Oktober 2021.

Der Gewerkschaftsfunktionär der CGIL Fabrizio Cuscito bezeichnete die Weigerung, die Vereinbarung zu unterzeichnen, als "mangelnden Respekt" gegenüber den Beschäftigten. ITA erklärte, die Frage müsse zunächst auf einer für nächste Woche einberufenen Vorstandssitzung erörtert werden, und forderte die Gewerkschaften auf, sich danach erneut zu treffen.

Die ITA Airways war im Oktober 2021 als inoffizielle und deutlich verkleinerte Nachfolgerin der Alitalia an den Start gegangen, die in der Coronakrise endgültig aufgeben musste. Das Unternehmen hat seit seinem Start ausschließlich Verluste eingeflogen und musste weiter vom Staat gestützt werden, was die EU genehmigt hat. Sie hat in ihrem Stammland Italien einen Marktanteil von rund 20 Prozent.