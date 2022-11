Gehaltsverhandlungen im Handel gehen weiter

Werbung

Treffen wird man sich wohl irgendwo in der Mitte. In der metalltechnischen Industrie einigten sich die Sozialpartner auf ein Plus von im Schnitt 7,4 Prozent bei den Ist-Löhnen.

Andere Themen - wie die leichtere Erreichbarkeit der 6. Urlaubswoche - sind bei den diesjährigen Verhandlungen etwas in den Hintergrund gerückt. Auch Wünsche nach einem offenen Einkaufssonntag im Advent dürften unerfüllt bleiben. "Angesichts der Inflation geht es nur ums Geld", hatte die Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, Barbara Teiber, zur APA gesagt.