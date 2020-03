Schiffsunglück in Budapest - Kapitän leugnet Schuld .

Der Kapitän des Hotelschiffes "Viking Sygin" hat jegliche Schuld für das Donau-Schiffsunglück mit 28 Opfern zurückgewiesen. In der vorbereitenden Sitzung am Pester Gericht war der Ukrainer am Mittwoch zu keinem Geständnis bereit und bestand auf seinem Verhandlungsrecht.