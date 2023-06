Vingegaard führt bei Dauphine - Großschartner fällt zurück

Der Däne kam beim 6. Abschnitt 48 Sekunden hinter dem deutschen Tagessieger Georg Zimmermann (Intermarche) mit der ersten Verfolgergruppe ins Ziel. Er liegt in der Gesamtwertung weiter 1:10 Min. vor dem Australier Ben O'Connor (AG2R) bzw. 1:23 vor dem Franzosen Juan Alaphilippe (Soudal). Felix Großschartner fiel aus den Top Ten.

Großschartner (UAE) verlor als 44. 2:49 Min. auf Zimmermann und ist damit 3:28 hinter Tour-Sieger Vingegaard Gesamt-21. Zimmermann setzte sich über 170,2 Kilometer von Nantua nach Crest-Voland etwa einen Kilometer vor dem Ziel aus einer Dreiergruppe heraus leicht ab und gewann schließlich vor dem Franzosen Mathieu Burgaudeau (+0:01) und dem Spanier Jonathan Castroviejo (+0:08).

Am Samstag erwarten zwei Berge der höchsten Kategorie die Profis auf dem 147,9 Kilometer langen Teilstück zwischen Porte-de-Savoie und Col de la Croix de Fer. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Grenoble.