Österreich bei zweiter Sitzung der Ukraine-Kontaktgruppe

Wien sei von einem Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums auf Beamtenebene vertreten gewesen, bestätigte das Außenministerium der APA. Neben Österreich waren laut US-Verteidigungsminister Lloyd Austin auch Bosnien, Kosovo und Kolumbien erstmals mit dabei, meldete die Nachrichtenagentur ANSA.

Insgesamt waren an dem virtuellen Treffen 47 Länder mit dabei. Das dritte Treffen wird am 15. Juni in Brüssel am Rande des NATO-Ministertreffens stattfinden, kündigte Pentagon-Chef Austin an.

Die neue internationale Kontaktgruppe zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte hatte Ende April erstmals getagt. Wie Austin damals verlautbarte, sollten monatlich weitere Treffen stattfinden. Das erste Treffen fand am 26. April auf Einladung Austins auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein statt.

"Die Kontaktgruppe wird ein Forum für die Länder guten Willens sein, um unsere Bemühungen zu intensivieren und unsere Unterstützung zu koordinieren und uns darauf zu konzentrieren, das heutigen Gefecht und die künftigen Kämpfe zu gewinnen." Es gehe dabei auch darum, die Bemühungen zu verstärken, um die Ukraine langfristig militärisch zu unterstützen, hatte Austin bei der ersten Zusammenkunft betont.