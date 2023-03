33 Masern-Infizierte seit Jahresbeginn in Österreich

Werbung

Indes ist am Freitag in Oberösterreich der erste bestätigte Masernfall in diesem Jahr bekannt geworden. Ein elfjähriges Mädchen ist erkrankt und wird im Kepler Uniklinikum (KUK) in Linz behandelt. Das Kind befinde sich auf der Normalstation; wo es sich angesteckt habe, sei dem KUK nicht bekannt, meinte eine Sprecherin.

Oberösterreichs Gesundheitsreferentin LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) nahm den aktuellen Masernfall in ihrem Bundesland zum Anlass, zur Schutzimpfung, die gratis sei, aufzurufen. Erneut sprach sie sich dafür aus, die Masern-Impfung in den verpflichtenden Teil des Eltern-Kind-Passes aufzunehmen.