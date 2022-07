Puls 24 Sommergespräch Vizekanzler Kogler hält an CO2-Bepreisung ab Oktober fest

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at

Vizekanzler Kogler mit Puls-24-Moderatorin Bianca Ambros Foto: APA/PULS 4

G rünen-Chef Werner Kogler hält im Sommergespräch von Puls 24 trotz Vorstößen aus Teilen der ÖVP, die CO2-Steuer zu verschieben, an einer Einführung mit Oktober fest. "Das Gesetz ist da und ich gehe davon aus, dass es in Kraft tritt", betonte er in dem Interview, das am Mittwoch um 20.15 auf Puls 4 ausgestrahlt wurde. Immerhin wäre es schade für die Menschen, wenn der Klimabonus - diesmal einheitlich 250 Euro plus 250 Euro Inflationsabgeltung - nicht ausbezahlt würde.