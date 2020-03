Härtefallfonds-Bezieherkreis wird ausgeweitet .

Nach der Kritik an der Umsetzung des Coronavirus-Härtefallfonds der Bundesregierung für Kleinstunternehmen hat Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) klargestellt, dass der Bezieherkreis ausgeweitet wird. "Es wird so sein, dass die Zugänge zum Härtefallfonds wesentlich erweitert werden", sagte Kogler am Dienstag im Ö1-Morgenjournal.